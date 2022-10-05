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    Simge Sağın yeşil mayosuyla sosyal medyayı salladı! 'Şaheser misin sen?'

    40 yaşındaki ünlü şarkıcı Simge Sağın güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor.Şarkıcının instagram paylaşımları büyük beğeni topluyor..
    • 05.10.2022 - 13:11
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    Simge Sağın yeşil mayosuyla sosyal medyayı salladı! 'Şaheser misin sen?'

    Ünlü şarkıcı Simge Sağın sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    Sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Simge Sağın instagram hesabından paylaştığı mayolu pozları ile beğeni topladı.

    Simge Sağın'nın "Şu ânın canı gelecekte. Geleceğin canı geçmişte saklı" notuyla paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Şarkıcının mayolu pozlarına bazı takipçileri "Sen nesin ya şaheser mi?", "Çok iyisin" ve "Çok güzelsin" tarzı yüzlerce yorum yaptı.

    İşte Simge Sağın'ın beğeni toplayan son instagram paylaşımı..

    Simge Sağın yeşil mayosuyla sosyal medyayı salladı! Şaheser misin sen? #1

    Simge Sağın yeşil mayosuyla sosyal medyayı salladı! Şaheser misin sen? #2

    Simge Sağın yeşil mayosuyla sosyal medyayı salladı! Şaheser misin sen? #3

    Simge Sağın yeşil mayosuyla sosyal medyayı salladı! Şaheser misin sen? #4


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