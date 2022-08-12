Simge Sağın'dan 'günaydın' pozu! Pembe mayosuyla görenleri büyüledi..

Instagram hesabını aktif kullanan güzel şarkıcı, son olarak pembe mayosuyla teknede poz verdi. Sağın'ın fit vücudu adeta göz kamaştırdı.

41 yaşındaki güzel şarkıcı Simge Sağın, sosyal medyada paylaştığı pozlarla genç kızlara taş çıkarıyor...

Sık sık yaz konserleri veren ve fırsat buldukça tatile kaçan güzel şarkıcı Simge Sağın, düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

"Miş Miş", "Öpücem" gibi hit parçalarıyla müzik kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan Sağın, sahne kostümleriyle de ilgi görmeye başladı.

Sosyal medya hesabını akif kullanan güzel şarkıcı, son olarak teknee verdiği pozlarla gündem oldu.

Pembe mayosuyla teknede poz veren Sağın, adeta Instagram'ı kasıp kavurdu.

İddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Sağın'ın kusursuz fiziği de gözlerden kaçmadı.

Teknede "günaydın" pozları veren Simge Sağın'ın sosyal medyayı sallayan paylaşımı...