Simge Sağın'dan olay yaratan paylaşım! Göğsünü emoji ile kapattı!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.Yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekleyen şarkıcı adeta magazin gündemi salladı..

Ünlü şarkıcı Simge Sağın cesur sahne kıyafetleri ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile magazin gündeminde zaman zaman gündeme geliyor.

Son olarak bikinili pozlarını instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Simge gündem oldu.Bikinili bir fotoğrafında göğsünü çiçek emojisiyle kapatan ünlü şarkıcı en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Göğsünü emoji ile kapattı

Sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşan Simge Sağın olay yarattı.İşte Simge'nin göğsünü emoji ile kapattığı o fotoğraf..