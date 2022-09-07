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    Simge Sağın'ın yatak pozu yürek hoplattı! 'Kalbimiz var ne yapıyorsun'

    Simge Sağın sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.İşte gündem olan son paylaşımı..
    • 07.09.2022 - 15:25
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    Simge Sağın'ın yatak pozu yürek hoplattı! 'Kalbimiz var ne yapıyorsun'

    Ünlü şarkıcı Simge Sağın cesur pozları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.40 yaşında olan Simge fiziği ve güzelliği ile beğeni topluyor.

    Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan şarkıcının 1.4 milyon takipçisi bulunuyor.Simge Sağın'ın yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce kez beğeni alarak gündeme geliyor.

    Simge'nin yatak üzerinde verdiği poza takipçilerinden binlerce yorum atıldı.Bir takipçisinden gelen "Kalbimiz var ne yapıyorsun" yorumu dikkat çekti..

    Simge Sağın'ın yatak üzerinde verdiğ poz elli binden fazla beğeni alırken hayranları övgü dolu yorumlar yaptı.İşte o kare;

    Simge Sağın ın yatak pozu yürek hoplattı! Kalbimiz var ne yapıyorsun #1

    Simge Sağın'ın bazı instagram paylaşımları şu şekilde;

    Simge Sağın ın yatak pozu yürek hoplattı! Kalbimiz var ne yapıyorsun #2

    Simge Sağın ın yatak pozu yürek hoplattı! Kalbimiz var ne yapıyorsun #3

    Simge Sağın ın yatak pozu yürek hoplattı! Kalbimiz var ne yapıyorsun #4

    Simge Sağın ın yatak pozu yürek hoplattı! Kalbimiz var ne yapıyorsun #5

    Simge Sağın ın yatak pozu yürek hoplattı! Kalbimiz var ne yapıyorsun #6


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