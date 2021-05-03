Simge Tertemiz kimdir? Demet ve Alişan konuğu Simge Tertemiz'in biyografisi

Türk sunucu ve manken Simge Tertemiz, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olmasıyla merak edilen isimler arasında yerini aldı. Peki Simge Tertemiz kimdir? İşte biyografisi..

Televizyonların ekranlarının tanınan sunucularından olan Simge Tertemiz, Demet Akalın ve Alişan'a konuk oldu.

Hayatına dair bilgiler seyirciler tarafından merak konusu olan Simge Tertemiz kimdir, kaç yaşında, evli mi gibi sorular araştırılıyor.

Ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren 32 yaşındaki Simge Tertemiz,Çılgın Dersane adlı ilk sinema filminde Gamze karakteriyle de hatırlanmaktadır.

Peki Simge Tertemiz kimdir? İşte hakkında merak edilenler..

SİMGE TERTEMİZ KİMDİR?

Türk sunucu, manken ve oyuncu Simge Tertemiz, 9 Eylül 1988 tarihinde İskenderun’da dünyaya geldi. Yahya Kemal Beyatlı İÖO, Nuri Cıngıllıoglu Lisesi mezun oldu.. 2002 “Best Model of Turkey” gelecek vadeden misyon ödülü, 2004 “Best Model of Turkey” birinciliği, 2004 “Best Model of The World” dördüncülüğü, 2004 “Miss Tourism” beşinciliğine sahip.

Simge Tertemiz, Çılgın Dersane adlı ilk sinema filminde Gamze karakterini canlandırdı. Çılgın Dersane Kampta filminde de rol almıştır. ATV’de Özel Hat magazin programını sunmuştur. 2009 Offshone Sürat Tekneleri Yarışmasının tanıtımını yapmıştır. Boxer okurları tarafından 2011 yılının en seksi kadını seçilmiştir.

2011 yılında 4,5 aylık hamile olduğu için, 5 yıldır birlikteliği olan Murat Kadıoğlu ile yıldırım nikahıyla evlendi ve bu evlilikten Nail Kayra isminde çocuğu oldu. Sansasyonel bir şekilde, bir süre daha devam eden Simge Tertemiz ile Murat Kadıoğlu’nun evliliği, 2014’te sona erdi.