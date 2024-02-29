Simurg Sarsılmaz kimdir? Diyarbakırlı muhtar adayı Simurg Sarsılmaz olayı Muhtar adayı olmasıyla gündeme gelen Simurg Yılmaz, güzelliği ve tavırlarıyla dikkat çekti. Peki, Simurg Yılmaz kimdir? Simurg Yılmaz adaylıktan çekildi mi, neden? İşte detaylar...

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31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde muhtar adayları da dikkat çekiyor.

Bu sene adaylığını koyan isimler arasında Simurg Sarsılmaz da vardı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi için muhtar adayı olan Sarsılmaz, kısa sürede gündeme oturdu.

Genç ve güzel olması sebebiyle dikkatleri çeken Simurg Sarsılmaz, vatandaşların merak konusu oldu.

Sarsılmaz, "Diyarbakır'da yaşıyorum. Serbest model olarak çalışıyorum ve birçok markayla sponsorluk anlaşmalarım var. 7 göbek Diyarbakırlıyım” dedi.

Peki, Diyarbakırlı muhtar adayı Simurg Sarsılmaz kimdir? Simurg Sarsılmaz adaylıktan çekildi mi? İşte detaylar...

Simurg Sarsılmaz kimdir

Simurg Sarsılmaz, Diyarbakır Tekstilkent’de üretim yapan yerel firmaların reklam yüzü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Gelinlik modelliği yapan Sarsılmaz'ın güzelliği dikkat çekiyor.

Aynı zamanda fanatik Amedspor taraftarı olan Simurg, Diyarbakır temsilcisi Amedspor’un tüm maçlarını tribünden izliyor.

Adaylıktan çekildi

Simurg Sarsılmaz, muhtar adaylığından çekildiğini duyurdu.

Sarsılmaz, çekilme gerekçesi olaraksa ölüm tehditleri aldığını belirtti.

Tehditler için suç duyurusuna bulunacağını söyleyen Sarsılmaz şunları söyledi:

Ben doğup büyüdüğü mahalleye hizmet etmek için iyi niyetli bir şekilde adaylığımı açıkladım. Dün afiş çalışmalarını bitirip, bugün çalışmalara başlayacaktım. Ancak çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şu an psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum. Beni tehdit edenlerle ilgili yarın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunacağım.