Sinan Akçıl'ın eski sevgili listesinde bakın kimler var! Olay Hülya Avşar itirafı...

Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf eden Sinan Akçıl'ın eski sevgilileri gündem oldu. Bir dönem Hadise ile anılan Akçıl'ın listesindeki isimler, herkesi şaşırttı.

20 Mayıs 1982 yılında Hollanda'da dünyaya gelen Sinan Akçıl, küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya ve beste yapmaya başladı.

Şimdilerin en önemli şarkıcıları arasında yer alan Akçıl başta İzel olmak üzere; Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz, Aygün Kazımova gibi isimlerle çalışma fırsatı yakaladı.

2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atan Akçıl, kısa bir süre sonra tanınmaya başladı.

Tanınırlığını gün geçtikçe artıran Sinan Akçıl, aşk yaşadığı Burcu Kıratlı ile gündemden düşmedi ve ikili 24 Aralık 2018 tarihinde evlendi.

Bu evlilik çok uzun sürmedi ve 6 Eylül 2019 tarihinde boşanma gerçekleşti.Ancak birbirini unutamayan çift, 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlendi.

Bu evlilik geçtiğimiz aylarda yeniden biterken, Sinan Akçıl ise Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeni bir aşka başladı.

Aleyna ile yaşadığı aşkı itiraf eden Sinan Akçıl'ın eski sevgilileri gündeme getirildi ve araştırma konusu oldu.

Bu aşkın ardından Sinan Akçıl'ın eski aşklarını araştıranlar, listede gördükleri karşısında şaşırdı.

Sinan Akçıl'ın eski aşkları

2004 yılında tanışan İzel ve Sinan Akçıl, kısa süreli bir birliktelik yaşadı. İkilinin aşkı bitmeden önce açıklama yapan İzel, "Aşk çok güzel bir şey. Şu an 37 yaşındayım ve 17 yaşındaymışım gibi bir aşk yaşıyorum. Ben de arkadaşlarım gibi evlenip, çoluk çocuğa karışabilirdim.

İyi ki olmamış. O zaman şimdiki ilişkimi yaşayamayacaktım. Bu ilişkimde de zorluklar yaşadım ama iyi ki Sinan benim hayatıma girmiş. Bu rüyanın bitmesini hiç istemiyorum." demişti.

Hadise ile aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sinan Akçıl, bu ilişkisinde de aradığını bulamadı.

Uzun süre bir arada anılan ve gündeme bomba gibi düşen ikili, ani bir kararla aşklarını noktaladı.

Bu aşk bittikten sonra olaylar durulmadı. Ancak ikisi de kısa bir süre sonra yollarına başkaları ile devam etme kararı aldı.

Sinan Akçıl'ın adı Hadise'den sonra Hande Yener ile anıldı. İkili bu aşkı sık sık yalanladı. Ancak o dönem birlikte olduklarına dair dedikodular gündemin ilk sıralarında yer alıyordu.

Ebru Şallı ile aşk yaşayan Sinan Akçıl, 3 yıl sonra yine yalnız kaldı. Sinan - Ebru aşkı 3 yıl sürdü ve nikah masasına gitmeden son buldu.

2016 yılında, "O benim bazen annem, bazen çocuğum, her zaman sevgilim, yeri gelince en büyük sırdaşım olmuştu.

Yani dört mevsimi birden bana yaşatıyordu ama ben bu dört mevsimin beşincisini ararken gerçek olan dört mevsimi de uzaklara itmiş oldum.

Çok ama çok çabaladı büyümüz bozulmasın diye, ben de çabaladım, ama olmadı... Artık olamadı..." mektubuyla büyük aşkına veda eden Sinan Akçıl, akabinde kısa süren birkaç ilişki daha yaşadı.

En son Burcu Kıratlı ile evlenen Akçıl, şu sıralar gönlünü Aleyna Kalaycıoğlu'na kaptırmış durumda.

Hülya Avşar sözleri

Yeni bestelerinin perde arkasını anlatan ünlü şarkıcı, "Merve Özbey'e bir şarkı yaptım. İbrahim Tatlıses'e de olurdu. Merve'ye yaptığımı Merve'ye attım fakat sabaha karşı çok mutlu olduğum için Ebru'ya da atmışım.

Aynı anda Hülya'ya da şarkı yaptım ve ona attım.Şarkıyı çok beğendi ancak Hülya'ya attığım aslında onun için yaptığım şarkı değildi" dedi.

Akçıl, "Bence hala Türkiye'nin en güzel kadını Hülya Avşar'dır. Bunu alt yazı yazalım. Dediğimi yazalım" ifadelerini kullandı.