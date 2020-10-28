Sinan Engin koronavirüse yakalandı

Futbol yorumcusu Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

TÜrkiye'de koronavirüs siyaset, spor ve magazin dünyasının tanınmış simaları arasında da yayılmaya devam ediyor.

SİNAN ENGİN DE VİRÜSE YAKALANDI

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol yorumculardan Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

DURUMU İYİ

Dİğer Beyaz Futbol yorumcularıda test sonuçlarını beklerken, Sinan Engin'in ayrıca zatürre başlangıcı olduğunu fakat durumunun iyi olduğu öğrenildi.