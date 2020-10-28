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    Sinan Engin koronavirüse yakalandı

    Futbol yorumcusu Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 01:47
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    Sinan Engin koronavirüse yakalandı

    TÜrkiye'de koronavirüs siyaset, spor ve magazin dünyasının tanınmış simaları arasında da yayılmaya devam ediyor.

    SİNAN ENGİN DE VİRÜSE YAKALANDI

    Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol yorumculardan Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

    DURUMU İYİ

    Dİğer Beyaz Futbol yorumcularıda test sonuçlarını beklerken, Sinan Engin'in ayrıca zatürre başlangıcı olduğunu fakat durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Sinan Engin koronavirüse yakalandı #1

    Sinan Engin koronavirüse yakalandı #2

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