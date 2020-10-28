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- Sinan Engin koronavirüse yakalandı
Sinan Engin koronavirüse yakalandı
Futbol yorumcusu Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 28.10.2020 - 01:47
TÜrkiye'de koronavirüs siyaset, spor ve magazin dünyasının tanınmış simaları arasında da yayılmaya devam ediyor.
SİNAN ENGİN DE VİRÜSE YAKALANDI
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol yorumculardan Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
DURUMU İYİ
Dİğer Beyaz Futbol yorumcularıda test sonuçlarını beklerken, Sinan Engin'in ayrıca zatürre başlangıcı olduğunu fakat durumunun iyi olduğu öğrenildi.