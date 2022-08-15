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    Sinan Engin'den canlı yayında gaf: Gülme krizine girdiler

    Yorumcu Sinan Engin, "2 metre boyunda sol bek ya. Ağır, yavaş. 2 metre sol bek mi olur." dedikten sonra yanlışlıkla küfür edecekken "Anasını satayım" diyerek durumu toparladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 13:40
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    Sinan Engin'den canlı yayında gaf: Gülme krizine girdiler

    Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programı Süper Lig'in başlamasıyla birlikte futbolseverleri ekran başına kilitliyor.

    Programda yorumcu Sinan Engin, Galatasaray-Giresunspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

    Son anda kurtardı

    Sunucu Ertem Şener ile birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transferlerini değerlendiren Engin, o esnada büyük bir gaftan döndü.

    Sinan Engin, Fenerbahçeli Luan Peres'in boyunun uzun olduğu için sol bek olarak zorlanacağını anlatmak isterken ağzına gelen küfürden döndü.

    Sinan Engin'den canlı yayında gaf: Gülme krizine girdiler

    Gülme krizine girdiler

    Engin "2 metre boyunda sol bek ya. Ağır, yavaş. 2 metre sol bek mi olur Aaaa... Anasını satayım" diyerek toparladı.

    Yaşanan bu diyaloğun ardından stüdyodakiler gülme krizine girdi.

    Sinan Engin den canlı yayında gaf: Gülme krizine girdiler #1

    Sinan Engin den canlı yayında gaf: Gülme krizine girdiler #2

    Sinan Engin den canlı yayında gaf: Gülme krizine girdiler #3


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