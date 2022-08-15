Yorumcu Sinan Engin, "2 metre boyunda sol bek ya. Ağır, yavaş. 2 metre sol bek mi olur." dedikten sonra yanlışlıkla küfür edecekken "Anasını satayım" diyerek durumu toparladı.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programı Süper Lig'in başlamasıyla birlikte futbolseverleri ekran başına kilitliyor.

Programda yorumcu Sinan Engin, Galatasaray-Giresunspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Son anda kurtardı

Sunucu Ertem Şener ile birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transferlerini değerlendiren Engin, o esnada büyük bir gaftan döndü.

Sinan Engin, Fenerbahçeli Luan Peres'in boyunun uzun olduğu için sol bek olarak zorlanacağını anlatmak isterken ağzına gelen küfürden döndü.

Sinan Engin'den canlı yayında gaf: Gülme krizine girdiler

Gülme krizine girdiler

Engin "2 metre boyunda sol bek ya. Ağır, yavaş. 2 metre sol bek mi olur Aaaa... Anasını satayım" diyerek toparladı.

Yaşanan bu diyaloğun ardından stüdyodakiler gülme krizine girdi.