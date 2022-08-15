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- Sinan Engin'den canlı yayında gaf: Gülme krizine girdiler
Sinan Engin'den canlı yayında gaf: Gülme krizine girdiler
Yorumcu Sinan Engin, "2 metre boyunda sol bek ya. Ağır, yavaş. 2 metre sol bek mi olur." dedikten sonra yanlışlıkla küfür edecekken "Anasını satayım" diyerek durumu toparladı.
- Haber Merkezi
- 15.08.2022 - 13:28
- Güncelleme : 15.08.2022 - 13:40
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programı Süper Lig'in başlamasıyla birlikte futbolseverleri ekran başına kilitliyor.
Programda yorumcu Sinan Engin, Galatasaray-Giresunspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Son anda kurtardı
Sunucu Ertem Şener ile birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transferlerini değerlendiren Engin, o esnada büyük bir gaftan döndü.
Sinan Engin, Fenerbahçeli Luan Peres'in boyunun uzun olduğu için sol bek olarak zorlanacağını anlatmak isterken ağzına gelen küfürden döndü.
Sinan Engin'den canlı yayında gaf: Gülme krizine girdiler
Gülme krizine girdiler
Engin "2 metre boyunda sol bek ya. Ağır, yavaş. 2 metre sol bek mi olur Aaaa... Anasını satayım" diyerek toparladı.
Yaşanan bu diyaloğun ardından stüdyodakiler gülme krizine girdi.