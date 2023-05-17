Sinan Oğan ile Şahan Gökbakar'ın tweetleşmesi gündem oldu! "Şaban demişsin", "Özür dilerim"... Oyuncu Şahan Gökbakar ile Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Komedyen Şahan Gökbakar, siyasi gündemi yakından takip ediyor.

Ünlü komedyen son olarak ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'a ilginç bir paylaşım yaptı.

Şahan Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Oğan'ı etiketleyerek şunları yazdı:

"Şaban demiş ama canı sağ olsun"

"Sayın Sinan Oğan benim adımı vererek kendisini linç ettiği mi söylemiş. Gerçi Şaban Gökbahar demiş ama canı sağ olsun. Şaban da güzel. Beni kastettiğini düşünüyorum. Bir tweetimde neden aday olduklarını anlamıyorum minvalinde yazmıştım. Bu ilk tur sonucunu görünce çok net anladım. Yanlış anlaşıldıysam kusuruma bakmasın. Tebrik ediyorum"

Ünlü oyuncunun paylaşımına Sinan Oğan'dan yanıt gecikmedi.

Gökbakar'ın tweetini alıntılayan Oğan, şöyle yazdı:

"Özür dilerim"

"Şahan bey isminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim. Sizin de hakkımızı teslim ettiğiniz bu twitinizi çok önemsiyorum. Selamlar"