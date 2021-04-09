Sinan Yılmaz kimdir? Demet ve Alişan konuğu Sinan Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Karadeniz müzikleri ve danslarıyla tanınan sanatçı Sinan Yılmaz, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının canlı yayın konukları arasında yer alıyor. Peki Sinan Yılmaz kimdir? İşte detaylar..

Karadeniz türküleriyle adından söz ettiren Sinan Yılmaz, kolbastının tüm Türkiye'de yeniden duyulmasını sağlamıştır.

Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk olan Sinan Yılmaz'a dair bilgiler seyirciler tarafından araştırılıyor.

Sinan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? gibi soruların cevabı merak konusu oldu.

Almanya'da başlayan müzik eğitimi sayesinde kariyerine ilk adımları atan Sinan Yılmaz kimdir? İşte Sinan Yılmaz hakkında merak edilenler..

SİNAN YILMAZ KİMDİR?

1978 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Sinan Yılmaz, 6 yaşına kadar burada yaşamıştır. Daha sonra ailesiyle Adapazarı'na taşınmıştır. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise ikinci sınıfta okuduğu dönemde ailesiyle beraber Almanya'ya göç eden Sinan Yılmaz ilk olarak burada müzik eğitimi almaya başlamıştır.

Sinan Yılmaz sanatçı bir aileden gelmiştir. Ağabeyi Adnan Yılmaz'ın desteğiyle müzik eğitimi alma imkanı bulmuştur böylece kendini geliştirmiş Almanya'da bir grup kurarak eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne almıştır.

1989 yılında Sevgi Dünyası adını verdiği ilk kaseti çıkmıştır. Müzik piyasasına ilk adımını atan Yılmaz, 1992 yılında "Gurur" isimli ikinci kasetini, 1996 yılında ise "Kralını Tanımam" adlı üçüncü kasetini çıkartmıştır.

Bu albümden sonra müzik piyasasına ara veren Yılmaz 2004 yılında çıkardığı "Sende Kaldı" adlı albümü ile müzik piyasasında iyi bir çıkış yapmıştır. Bu albümünde bulunan Kolbastı parçası Karadeniz ve Türk gençliği tarafından Kolbastının yeniden keşfedilmesini sağlamış ve bu gün Trabzonspor'un maçlardan sonra oynaması ile gündemde kalmaya devam etmiştir.

Sinan Yılmaz Instagram hesabını "sinanyilmaznet" adıyla kullanmaktadır.

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