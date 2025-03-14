Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor! Şinasi Yurtsever'in cenaze programı belli oldu

Hüseyin Topuz
51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni programı belli oldu.
Bir süredir kanserle mücadele eden Şinasi Yurtsever'in ölüm haberini usta oyuncu Zafer Algöz duyurmuştu.
Ölüm haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Şinasi Yurtsever'in cenaze programı bugün belli oldu.
Oyuncunun eşi Ferihan Yurtsever, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşte, Şinasi Yurtsever'in cenaze programı...
Cenaze programı belli oldu
Şinasi Yurtsever, 15 Mart Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak. Şinasi Yurtsever için saat 11.00'de AKM'de tören düzenlenecek.
Törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında ünlü oyuncu Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.