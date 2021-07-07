Görenler tanıyamadı! Sinem Kobal imaj değiştirdi, bambaşka biri oldu..

Görenler tanıyamadı! Sinem Kobal imaj değiştirdi, bambaşka biri oldu..

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medyadan paylaştığı kare ile magazin gündemine bomba gibi düştü. İmajını tamamen yenileyen Kobal, bambaşka biri oldu.

Kızı ile zaman geçirmek için bir süredir ekranlardan uzak olan ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini şaşırttı.

İmajını tamamen yenileyen Kobal, adeta bambaşka biri oldu. Yıllardır sarı olan saçlarının rengini değiştirerek koyu renge boyatan güzel oyuncu, son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Ünlü oyuncunun yeni imajı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun yeni imajını beğenerek "Güzele ne yakışmaz", "Bayıldım! Siyah senin rengin" yorumlarında bulundu.

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları ise Sinem Kobal'ın son halini beğenmediklerini ve eski haline dönmesi gerektiğini dile getirdi.

Sinem Kobal'a sarı rengin daha çok yakıştığını belirten sosyal medya kullanıcıları, şu yorumları yaptı: "Eskiye dönmelisin", "Siyah renk hiç olmamış"