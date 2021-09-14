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    Sinem Kobal köy hayatını paylaşmaya doyamıyor! Kenan İmirzalıoğlu üzüm bağında...

    Kızı Lalin dünyaya geldikten sonra ekranlardan uzak kalan ve Marmaris'e giden Sinem Kobal, Instagram üzerinden sık sık paylaşım yapıyor. Kobal eşi ve kızıyla birlikte doğal hayatın keyfini sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 16:40
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    Sinem Kobal köy hayatını paylaşmaya doyamıyor! Kenan İmirzalıoğlu üzüm bağında...

    Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu magazin dünyasının en beğenilen en gözde çiftleri arasında yer alıyor.

    Mutlu giden evliliklerini bir bebekle taçlandıran ve ismini Lalin koyan ikili, Marmaris'te doğal yaşamın tadını çıkarıyor.

    Kızını büyüten ve ekranlardan uzak kalmayı seçen Sinem Kobal, o keyifli anları ise takipçileri ile paylaşıyor.

    Kobal'ın paylaşımı takipçilerinden tam not alırken, oyuncu eşine olan aşkını dile getirmeyi ihmal etmiyor.

    SİNEM KOBAL KÖY HAYATINI SEVDİ

    Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu'nun üzüm bağındayken çekilen fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncu, fotoğrafa kalp emojisi koyarak, aşkını dile getirdi.

    Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kobal, daha sonra evinin manzarasını takipçilerinin beğenisine sundu.

    Sinem Kobal köy hayatını paylaşmaya doyamıyor! Kenan İmirzalıoğlu üzüm bağında... #1

    KIZLARI LALİN İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

    Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin, geçtiğimiz aylarda ilk kez Tarabya'da görüntülenmişti.

    Çift, havanın sıcak olması nedeniyle arkadaşlarının teknesiyle boğaz keyfi yapmıştı. Tekneye doğru yürüyen ünlü çift, gazetecilerin sorularını ise yanıtlamamıştı.

    Sinem Kobal köy hayatını paylaşmaya doyamıyor! Kenan İmirzalıoğlu üzüm bağında... #2

    Sinem Kobal köy hayatını paylaşmaya doyamıyor! Kenan İmirzalıoğlu üzüm bağında... #3

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