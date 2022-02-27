Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
545.322
0.14%
BTXN Coin
38.35
-3.32%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    • Sinem Kobal ne kadar güzelse kardeşi bir o kadar yakışıklı! Kerem Kobal'ı görenin aklı başından gitti...

    Sinem Kobal ne kadar güzelse kardeşi bir o kadar yakışıklı! Kerem Kobal'ı görenin aklı başından gitti...

    Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. Kobal kardeşlerin benzerliği gündem olurken, Kerem Kobal'ın yakışıklılığı ise dikkatleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 17:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sinem Kobal ne kadar güzelse kardeşi bir o kadar yakışıklı! Kerem Kobal'ı görenin aklı başından gitti...

    Kenan İmirzalıoğlu ile evlenene ve Lalin adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal, şu sıralar yeniden anne olmaya hazırlanıyor.

    Kenan İmirzalıoğlu ile olan evliliği sayesinde herkese örnek olan Kobal, anne olduktan sonra ekranlarda görünmedi.

    Zamanını kızı ile geçiren başarılı ve güzel oyuncu, ikinci çocuğunu sağlıkla dünyaya getirmek için kalabalık ortamlara girmeyi ttercih etmiyor.

    6.5 aylık hamile olan Sinem Kobal, eşi İmirzalıoğlu ile doğumu Ege'de doğa ile iç içe yaşam sürerek bekliyor.

    Bu dönemde sosyal medya paylaşımlarına devam eden Sinem Kobal, kardeşi Kerem Kobal ile bir kare yayınlandı.

    Kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü kutlayan genç oyuncu, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

    SİNEM KOBAL VE KARDEŞİ KEREM

    Sinem Kobal Instagram hesabının hikaye bölümünden, kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü kutladı ve bir paylaşım yaptı.

    Bu paylaşımın ardından Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler, yakışıklılığına dikkati çekti. Bazıları ise iki kardeşi birbirine benzetemedi.

    Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal’ın ayrıca Selena dizisinde oynadığı da ortaya çıktı. Kerem Kobal Selana dizisinde Selin'in sevgilisi Atacan'ı oynadı.

    Sinem Kobal ne kadar güzelse kardeşi bir o kadar yakışıklı! Kerem Kobal ı görenin aklı başından gitti... #1

    Oyunculuk dışında, 'Elektrik Elektronik Mühendisliği' okuyan Kerem Kobal, okulu bittikten sonra Türkiye'den bir süreliğine uzaklaşmaya karar verdi.

    Avustralya'da yaşadığı ortaya çıkan Kobal, zaman zaman günlük hayatından paylaşımlar yapıyor.

    Sinem Kobal ne kadar güzelse kardeşi bir o kadar yakışıklı! Kerem Kobal ı görenin aklı başından gitti... #2


    İlginizi Çekebilir

    Fransa, Manş'ta Rus gemisine el koydu
    Dünya

    Fransa, Manş'ta Rus gemisine el koydu

    Rusya ve Ukrayna'nın Türk otomotiv sektörü için önemi
    Otomobil

    Rusya ve Ukrayna'nın Türk otomotiv sektörü için önemi

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Görüş Bildir