Sinem Kobal ne kadar güzelse kardeşi bir o kadar yakışıklı! Kerem Kobal'ı görenin aklı başından gitti...

Sinem Kobal ne kadar güzelse kardeşi bir o kadar yakışıklı! Kerem Kobal'ı görenin aklı başından gitti...

Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı. Kobal kardeşlerin benzerliği gündem olurken, Kerem Kobal'ın yakışıklılığı ise dikkatleri üzerine çekti.

Kenan İmirzalıoğlu ile evlenene ve Lalin adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal, şu sıralar yeniden anne olmaya hazırlanıyor.

Kenan İmirzalıoğlu ile olan evliliği sayesinde herkese örnek olan Kobal, anne olduktan sonra ekranlarda görünmedi.

Zamanını kızı ile geçiren başarılı ve güzel oyuncu, ikinci çocuğunu sağlıkla dünyaya getirmek için kalabalık ortamlara girmeyi ttercih etmiyor.

6.5 aylık hamile olan Sinem Kobal, eşi İmirzalıoğlu ile doğumu Ege'de doğa ile iç içe yaşam sürerek bekliyor.

Bu dönemde sosyal medya paylaşımlarına devam eden Sinem Kobal, kardeşi Kerem Kobal ile bir kare yayınlandı.

Kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü kutlayan genç oyuncu, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

SİNEM KOBAL VE KARDEŞİ KEREM

Sinem Kobal Instagram hesabının hikaye bölümünden, kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü kutladı ve bir paylaşım yaptı.

Bu paylaşımın ardından Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler, yakışıklılığına dikkati çekti. Bazıları ise iki kardeşi birbirine benzetemedi.

Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal’ın ayrıca Selena dizisinde oynadığı da ortaya çıktı. Kerem Kobal Selana dizisinde Selin'in sevgilisi Atacan'ı oynadı.

Oyunculuk dışında, 'Elektrik Elektronik Mühendisliği' okuyan Kerem Kobal, okulu bittikten sonra Türkiye'den bir süreliğine uzaklaşmaya karar verdi.

Avustralya'da yaşadığı ortaya çıkan Kobal, zaman zaman günlük hayatından paylaşımlar yapıyor.