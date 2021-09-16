Euro
10.0281
0.56%
Dolar
8.5169
1.07%
Altın
480.84
-1.07%
Borsa
1.422
-0.11%
Bitcoin
404.011
0.32%
EXEN Coin
24.79
0.73%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Sinem Kobal setlere geri mi dönüyor? O proje için el sıkıştı

    Şu sıralar kızı Lalin ile ilgilenen Sinem Kobal'ın yeniden setlere döneceği iddia edildi. Kobal konuya ilişkin açıklama yapmazken, Mahkum dizisinde Onur Tuna ile başrolü paylaşacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 16:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sinem Kobal setlere geri mi dönüyor? O proje için el sıkıştı

    Sinem Kobal anne olduktan sonra ekranlardan uzak kalarak, tüm vaktini kızı Lalin'e ayırmaya başladı.

    Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Marmaris'e giden ve doğal yaşamın keyfini süren Kobal'ın ne zaman setlere döneceği merak ediliyordu.

    Yeniden Kobal'ı ekranlarda görmek isteyen hayranları sabırsızlıkla beklerken, oyuncu ile ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı.

    Sinem Kobal'ın yeniden setlere döneceği ve Onur Tuna ile başrol oynayacağı iddia edildi.

    Ancak konuya ilişkin hem oyuncudan hem de menajerinden resmi bir açıklama gelmedi.

    SİNEM KOBAL 'MAHKUM' İLE DÖNÜYOR

    En son 2017 yılında 'Yüz Yüze' adlı dizide oynayan Sinem Kobal'ın, ara verdiği televizyona geri dönme kararı aldığı iddia edildi.

    Kobal'ın bir yandan kızıyla ilgilendiği bir yandan ise gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi.

    Kobal'ın Mahkum isimli diziden teklif aldığı ve Onur Tuna ile başrolü paylaşacağı yine gelen iddialar arasında..

    Sinem Kobal setlere geri mi dönüyor? O proje için el sıkıştı #1

    DOKTORLUKTAN SAVCILIĞA

    Güney Kore dizisi Innocent Defendant'tan uyarlanan yapımda Tuna, masumluğunu kanıtlamak isteyen eski bir savcıyı oynayacak.

    MF yapım şirketiyle görüşmeler halinde olan Kobal, teklifi kabul ederse Onur Tuna ile partner olacak.

    Sinem Kobal setlere geri mi dönüyor? O proje için el sıkıştı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir