Sinem Kobal setlere geri mi dönüyor? O proje için el sıkıştı

Sinem Kobal setlere geri mi dönüyor? O proje için el sıkıştı

Şu sıralar kızı Lalin ile ilgilenen Sinem Kobal'ın yeniden setlere döneceği iddia edildi. Kobal konuya ilişkin açıklama yapmazken, Mahkum dizisinde Onur Tuna ile başrolü paylaşacağı belirtildi.

Sinem Kobal anne olduktan sonra ekranlardan uzak kalarak, tüm vaktini kızı Lalin'e ayırmaya başladı.

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Marmaris'e giden ve doğal yaşamın keyfini süren Kobal'ın ne zaman setlere döneceği merak ediliyordu.

Yeniden Kobal'ı ekranlarda görmek isteyen hayranları sabırsızlıkla beklerken, oyuncu ile ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı.

Sinem Kobal'ın yeniden setlere döneceği ve Onur Tuna ile başrol oynayacağı iddia edildi.

Ancak konuya ilişkin hem oyuncudan hem de menajerinden resmi bir açıklama gelmedi.

SİNEM KOBAL 'MAHKUM' İLE DÖNÜYOR

En son 2017 yılında 'Yüz Yüze' adlı dizide oynayan Sinem Kobal'ın, ara verdiği televizyona geri dönme kararı aldığı iddia edildi.

Kobal'ın bir yandan kızıyla ilgilendiği bir yandan ise gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi.

Kobal'ın Mahkum isimli diziden teklif aldığı ve Onur Tuna ile başrolü paylaşacağı yine gelen iddialar arasında..

DOKTORLUKTAN SAVCILIĞA

Güney Kore dizisi Innocent Defendant'tan uyarlanan yapımda Tuna, masumluğunu kanıtlamak isteyen eski bir savcıyı oynayacak.

MF yapım şirketiyle görüşmeler halinde olan Kobal, teklifi kabul ederse Onur Tuna ile partner olacak.