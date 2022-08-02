Sinem Kobal son haliyle büyüledi! 'En fit anne'

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan güzel oyuncu Sinem Kobal, sosyal medyadan paylaştığı pozlarla övgü topladı.

Bir dönemin sevilen dizisi 'Selena' ile ünlenen oyuncu Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu'yla 2016 yılında nikah masasına oturdu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer aldı.

2020 yılında ilk kızları Lalin'i kucaklarına alan çift, ikinci bebek müjdesi vermişti.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, Leyla ismini verdiği ikinci çocuğunu kucağına aldı.

Bir kez daha bebek mutluluğu yaşayan ünlü çift, sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Kızlarına Leyla ismini koyan çift şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.

Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal doğum kilolarından hızla kurtulmuştu.

Fit anne

Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve kızlarıyla ilgilenen Kobal'dan yeni pozlar geldi.

Siyah uzun elbisesiyle objektif karşısına geçen güzel oyunun fit görüntüsü dikkat çekti.