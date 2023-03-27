Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik kızları ortaya çıktı! Bakın minik Lalin kime benziyor... Geçtiğimiz sene ikinci çocuklarını kucağına alan ünlü oyuncu Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun büyük kızları ortaya çıktı. Güzelliğiyle kendine hayran bırak Lalin, bakın kime benziyor…

ATV’nin en sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitlemeyi başarıyor.

Programın sunucusu ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu dün akşam yayınlanan bölümün ardından gündeme geldi.

Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile 2019 yılında nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu, mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl ikinci çocuklarını kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu, ilk kızını 2020 yılında kucağına aldı.

İlk göz ağrı olan Lalin şimdilerde kocaman oldu. Ünlü çiftin kızlarını gören gözlerine inanamıyor.

Annesi Sinem Kobal ile pozunu sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Lalin’in son hali! Bakın minik Lalin kime benziyor…

Ünlü oyuncu Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kızları Lalin, aynı babası... Gören inanamıyor.