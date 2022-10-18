Sinem Kobal'ın kardeşini gören şoke oldu! Meğer Selena'da birlikte oynamışlar...

Sinem Kobal'ın kardeşini gören şoke oldu! Meğer Selena'da birlikte oynamışlar...

Sinem Kobal'ın kardeşi ortaya çıktı. Görenler şaştı kaldı. Meğer yıllar önce Selena'da birlikte rol almışlar. İşte Sinem Kobal'ın kardeşi...

Sinem Kobal, 2006 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Selena dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Selena dışında birçok başarılı projede yer alan Sinem Kobal, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi.

35 yaşındaki ünlü oyuncu, 2016 yılında oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine girdi. İkili evliliğini çocukla taçlandırdı.

2020 yılında ilk kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal, geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Leyla'yı kucağına aldı.

Şimdilerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü oyuncu, ailesi hakkındaki detayları sır gibi saklıyordu.

Sinem Kobal'ın kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı. Daha önce kimsenin görmediği kardeşi, meğer kendisiyle aynı dizide rol almış.

Kardeşiyle aynı dizide oynadı

Anne olmasının ardından ekranlara ara veren Sinem Kobal, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncunun erkek kardeşi yıllar sonra ortaya çıkınca herkes dondu kaldı. Görenler gözlerine inanamadı. Kardeşi, herkesin tanıdığı biri çıktı.

Instagram'dan kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü kutlayan Kobal Kerem ile olan karelerini paylaşarak "İyi ki doğdun" demişti. İşte Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal...

Kerem Kobal’ı ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medyadan binlerce yorum geldi. Selena dizisinde birlikte oynamışlar…

Kerem Kobal Selana dizisinde Selin'in sevgilisi Atacan'ı oynamış. Ama Kerem Kobal ablasının ışıltılı oyunculuk kariyerinin yanından bile geçemedi.