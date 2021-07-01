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- Sinemalar kapılarını açtı: Temmuz ayında vizyona giren filmler 2021...
Sinemalar kapılarını açtı: Temmuz ayında vizyona giren filmler 2021...
- Haber Merkezi
- 01.07.2021 - 13:54
- Güncelleme : 01.07.2021 - 13:55
Koronavirüs nedeniyle aylardır kapalı olan, seyirci koltukları boş kalan, sanatseverlerin film izlemeyi özlediği sinema salonları kapılarını açtı.
Normalleşmenin 3. etabı bugün başlarken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sinema salonlarına ilişkin, "Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir." ifadesi yer almıştı.
Bu gelişmelerin ardından bu ay hangi filmlerin vizyona gireceği araştırılmaya başlandı. Sinema salonlarını özleyenler, bu ay vizyona girecek filmleri bekliyor. İşte bu ay vizyona giren filmler...
VİZYONA GİRECEK FİLMLER
Sinema salonlarının kapılarını açmasıyla özlem bitiyor, sinemaya gidip film izlemeyi özleyenler keyfini çıkarmaya hazırlanıyor.
Sinemaya gitmek isteyenler bu ay vizyona girecek filmlere dair araştırma yapmaya başladı. Hangi filmin ne zaman vizyona gireceğini merak edenler için liste şu şekilde;
2 Temmuz
- Hızlı ve Öfkeli 9
- Hababam Sınıfı Yaz Oyunları
- Undine
- Lux Æterna
9 Temmuz
- Sessiz Bir Yer 2
- Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası
- Space Jam: Yeni Efsane
- Spirit: Özgür Ruh
- Vay Babam Vay
23 Temmuz
- Arınma Gecesi: Sonsuza Dek
- Peter Rabbit: Kaçak Tavşan
- Druk
- Voyagers
- Sevgilimden Son Mektup
- Lanetli Anlaşma
30 Temmuz
- The Suicide Squad: İntihar Timi
- Jungle Cruise
- Bize Müsaade
- Düşkapanı
- Mainstream
- Süper Köpek ve Turbo Kedi
- Uzun Aşkın Kısası