Sipahi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bunların hesabını verecekler"

Sipahi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bunların hesabını verecekler"

Show TV'nin yeni dizisi Sipahi, dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlk bölümüyle büyük ilgi gören dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan, yapımını CBP Film’in, yapımcılığını ise Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği Sipahi dizisi büyük merak uyandırmıştı.

Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık’ın yer aldığı Sipahi dizisinin nefes kesen ilk bölümü dün akşam yayınlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yetiştirdiği yetenekli ajanlardan Korkut Ali Türkoğlu (Kaan Yıldırım) ve kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu alan diziden ilk görüntüler büyük beğeni topladı.

Korkut Ali Türkoğlu’nun İstanbul, Gaziantep ve Berlin’de iz sürdüğü büyük operasyondan ekrana gelen sahneler heyecan dozunu arttırdı.

İlk bölümüyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan MİT dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...