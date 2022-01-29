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    Sır gibi saklıyordu! Merih Demiral'ın kendisinden 8 yaş büyük sevgilisi bakın hangi model çıktı

    Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Merih Demiral, kalbini kendisinden 8 yaş büyük Arnavut model Heidi Lushtaku'ya kaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2022 - 12:20
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    Sır gibi saklıyordu! Merih Demiral'ın kendisinden 8 yaş büyük sevgilisi bakın hangi model çıktı

    Futbol hayatına İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da devam eden milli futbolcumuz Merih Demiral, bu yıl da adından söz ettiriyor.

    Başarılı performansıyla herkesi kendisine hayran bırakan Merih Demiral'ın herkesten gizlediği sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

    Snob Magazin'in haberine göre; 23 yaşındaki Merih Demiral, kalbini kendisinden 8 yaş büyük Arnavut model Heidi Lushtaku'ya kaptırdı.

    MERİH'İN EVİNE MİSAFİR OLDU

    Merih Demiral, geçtiğimiz günlerde aşkını İsviçre'de ağırladı. Heidi Lushtaku, sevgilisi Merih Demiral'ın evinde çekilmiş bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

    Yabancı basın, dünya futbolunun parlayan yıldızlarından olan Merih Demiral ve Heidi Lushtaku'nun aşkını manşetlere taşıdı.

    Sır gibi saklıyordu! Merih Demiral ın kendisinden 8 yaş büyük sevgilisi bakın hangi model çıktı #1

    KARİYERİNE 13 YAŞINDA BAŞLADI

    28 Haziran 1990 tarihinde dünyaya gelen Arnavut model Heidi Lushtaku, kariyerine 13 yaşında başladı.

    Heidi Lushtaku, verdiği iddialı pozlarla da dikkati çekti.

    Sır gibi saklıyordu! Merih Demiral ın kendisinden 8 yaş büyük sevgilisi bakın hangi model çıktı #2

    Sır gibi saklıyordu! Merih Demiral ın kendisinden 8 yaş büyük sevgilisi bakın hangi model çıktı #3

    Sır gibi saklıyordu! Merih Demiral ın kendisinden 8 yaş büyük sevgilisi bakın hangi model çıktı #4

    Sır gibi saklıyordu! Merih Demiral ın kendisinden 8 yaş büyük sevgilisi bakın hangi model çıktı #5

    Sır gibi saklıyordu! Merih Demiral ın kendisinden 8 yaş büyük sevgilisi bakın hangi model çıktı #6


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