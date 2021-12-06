Sır gibi saklıyordu! Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'in sevgilisi bakın hangi milli voleybolcu çıktı

Sır gibi saklıyordu! Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş'in sevgilisi bakın hangi milli voleybolcu çıktı

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de Aras karakterine hayat veren Berkay Ateş, yeni bir aşka yelken açtı. Ateş'in sevgilisinin Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından biri olduğu öğrenildi.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına damgasını vuran Sadakatsiz dizisinde rol alan Berkay Ateş, başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Dizide Aras Ateşoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkan Berkay Ateş, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde kendine yer bulan isimler arasında yer alıyor.

Özel hayatıyla merak konusu olan Ateş'in, son olarak yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; 34 yaşındaki ünlü oyuncu, gönlünü 30 yaşındaki ünlü bir voleybolcuya kaptırdı.

SİMGE AKÖZ İLE AŞK YAŞIYOR

Arkadaş ortamında tanışan Ateş ile Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Simge Aköz'ün yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Daha önce 'Çukur', 'Alev Alev', 'Anne' gibi ses getiren dizilerde rol alan ünlü oyuncunun, seti olmadığı zamanlarda Simge Aköz'ün maçlarını izlemeye gittiği öğrenildi.

Simge Aköz ile Berkay Ateş, geçtiğimiz günlerde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar'la bir araya gelmişti.

Ancak haklarında çıkan aşk iddialarına ilişkin ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

"TEPKİLER FAZLALAŞTI"

Öte yandan Berkay Ateş, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda, ''Tanınıyor olmak neleri değiştirdi?'' sorusuna, "Sokakta tepkiler fazlalaştı. Ama hayatımda değişen bir şey olmadı. Sevdiğim insanlarlayım. Kadın ilgisi de erkek ilgisi de arttı. Aslında izleyici ilgisi arttı. İnsanlarla sokakta buluşabilmek, konuşabilmek güzel." şeklinde yanıt vermişti.



