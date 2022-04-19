Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan'la Ayasofya Camii'nde yaptığı sandviçli iftarı eleştiren Şirin Payzın, PR çalışması yaptıklarını söyledi.

Tüm dünyada ürettiği yerli İHA/SİHA'lar ile tanınan Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde eşi Sümeyye Erdoğan ile Ayasofya Camii'nde iftar yaptı.

Bayraktar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sümeyye Erdoğan ile fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

Yerli savunma sanayiindeki başarıyla gündemden düşmeyen Selçuk Bayraktar, son dönemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olması nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor.

Paylaştığı iftar fotoğrafının ardından Halk TV ekranlarında 'mütevazi göstermek için PR çalışması' yapmakla itham edilen Bayraktar, Şirin Payzın tarafından eleştirildi.

Şirin Payzın, Selçuk Bayraktar'ın iftarına 'PR' dedi VİDEO



"Harika, baktığınızda iki genç insan iftar yapıyor"

Yayında konuklarıyla fotoğrafı değerlendiren Payzın, "Sümeyye Erdoğan, Cumhurbaşkanı'nın kızı. Şöyle bir fotoğraf paylaştılar. Yol kenarında oturmuşlar, karı-koca sandviç yiyorlar. Tabii çok güzel bir görüntü. Harika, baktığınızda iki genç insan iftarı ya da belki bilmiyorum sahuru, sandviçle yapıyorlar." dedi.

"İmaj çalışması yapmışlar"

Bunun bir PR çalışması olduğunu dile getiren Payzın, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Zaten altına da 'Selçuk Bayraktar'ın bu mütevazılığına bayılıyoruz, efendim Sümeyye Erdoğan ne kadar mütevazı, korumaları yok.' falan... Bu fotoğraf belli ki PR çalışması. Çünkü son dönemde Selçuk Bayraktar hep savunma sanayiinde yaptığı satışlarla gündeme geldi.

Belli ki onların bu mütevazı tavrıyla, Selçuk Bayraktar'ın özellikle savunma sanayii yüzünden pek çok genç hayranı var. AK Parti kitlesinde de bir karşılığı var. Böyle bir imaj çalışması yapmışlar."