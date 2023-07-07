Şirinevler'de metrobüs durağına seccadeyi serip namaz kıldı İsmi henüz öğrenilemeyen bir adam, yere serdiği seccadesinde kalabalığa aldırış etmeden namaz kıldı. Yaşanan anlar sosyal medyada binlerce tık aldı.

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ensonhaber.com

İstanbul'da trafiğinde ilginç manzaralar yaşanmaya devam ediyor...

Vatandaşın hayretle izlediği görüntülerin adresi bu kez de Şirinevler oldu.

Kimliği belirsiz bir kişi metrobüs yoğunluğu arasında durdu, seccadesini serdi.

Namaza duran adam, yolda hızlıca yürüyen vatandaşların dikkatini çekti.

Şaşkın bakışlar arasında namazına devam eden adam, çevreden geçen vatandaşların bakışlarına aldırış etmedi.

Sosyal medyada yorum yağdı

Sosyal medyada gündem olan adam için binlerce yorum yapıldı.

Bazı kullanıcılar adamın namaz vaktini kaçırmış olabileceğini yazdı.