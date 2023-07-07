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İstanbul'da trafiğinde ilginç manzaralar yaşanmaya devam ediyor...
Vatandaşın hayretle izlediği görüntülerin adresi bu kez de Şirinevler oldu.
Kimliği belirsiz bir kişi metrobüs yoğunluğu arasında durdu, seccadesini serdi.
Namaza duran adam, yolda hızlıca yürüyen vatandaşların dikkatini çekti.
Şaşkın bakışlar arasında namazına devam eden adam, çevreden geçen vatandaşların bakışlarına aldırış etmedi.
Sosyal medyada yorum yağdı
Sosyal medyada gündem olan adam için binlerce yorum yapıldı.
Bazı kullanıcılar adamın namaz vaktini kaçırmış olabileceğini yazdı.