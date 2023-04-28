Şirinler'in yeni Şirine'si Rihanna oldu! İkinci bebeğine hamile olan Rihanna, çalışmaya devam ediyor. Rihanna, Şirine’nin sesi olmak için mikrofon başına geçecek.

Televizyon tarihinin en ünlü çizgi dizilerinden "Şirinler (The Smurfs)" yeniden beyazperdeye uyarlanacak. Paramount ve Nickelodeon imzalı filmin yönetmen koltuğunda Chris Miller oturacak. Şirinler'in güzeller güzeli Şirine karakterini canlandıracak isim de belli oldu. Şirine Rihanna İkinci bebeğini kucağa almak için gün sayan Rihanna, Şirinler filminin kadrosuna dahil oldu. Rihanna, Şirine'ye ses olacak. Barbaroslu dünya yıldızı Rihanna ayrıca, senaryosunu Pam Brady'nin kaleme aldığı, 14 Şubat 2025'te vizyona girmesi planlanan filmde yapımcı olarak görev alırken, filmin müziklerine de imza atacak.