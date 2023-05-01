Sırt dekoltesiyle olay yarattı! Eda Taşpınar'dan cesur doğum günü pozu! '43 yaşında bu fizik şaka mı?' 43 yaşına girdiğini açıklayan Eda Taşpınar yaptığı sırt dekolteli paylaşım ile takipçilerinin beğenisini kazandı. İşte o kare..

Eda Taşpınar gerek iş hayatı gerekse özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor. İddialı tarzıyla tanınan Eda Taşpınar tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Cesur pozlarını instagram hesabından paylaşan Eda Taşpınar'ın pozları takipçileri tarafından büyük beğeni topluyor. Sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan Eda Taşpınar her anını instagramdan takipçileri ile paylaşıyor. 585 bin takipçisi bulunan Eda Taşpınar yaptığı son paylaşım ile 43 yaşına girdiğini açıkladı. Cesur pozları sosyal medyada gündemden düşmeyen moda ikonu Eda Taşpınar yeni yaşını paylaştığı iddialı poz ile kutladı. Eda Taşpınar sırt dekolteli pozuna "Bugün 43 oldum" notunu ekledi.. İşte Eda Taşpınar'ın doğum günü pozu.. Eda Taşpınar'ın bazı instagram paylaşımları şu şekilde;