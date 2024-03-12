Sitare Akbaş tesettüre girdi, gören tanıyamadı! "Aman Yarabbi! 41 kere maşallah" Akasya Durağı’nda hayat verdiği Zeyno karakteri ile gönüllere taht kuran Sitare Akbaş tesettüre girdi, görenler tanıyamadı. İşte, Sitare Akbaş’ın tesettürlü hali…

ensonhaber.com

Türk dizileri arasında unutulmaz yapımlar arasında yer alan Akasya Durağı komedi dizisi denilince ilk akla gelenlerden oluyor.

Dizide yer alan bir çok oyuncu hayat verdikleri karakterler ile gönüllere taht kurmuş ve hafızalara kazınmaya başarmıştı.

Bu oyuncular arasında yer alan Sitare Akbaş'ın hayat verdiği Zeyno karakteriyle büyük ilgi görmeyi başaran isimler arasında yer almıştı.

Akasya Durağı'nın ardından rol aldığı dizilerde başarılı oyunculuğunu konuşturan güzel oyuncu şimdilerde NOW TV ekranlarında seyirci ile buluşan Kızıl Goncalar ile ekranlarda boy göstermeye devam ediyor.

Dizide hayat verdiği Birgül karakterine hayat veren Akbaş bu kez rolü gereği tesettüre girdi gören güzel oyuncuyu tanıyamadı.

İşte, Sitare Akbaş'ın tesettürlü hali...

Sitare Akbaş'ın tesettürlü halini tanıyan izleyiciler ise şaştı kaldı. Tesettürün yakıştığı hakkında yorumlar alan Akbaş başarılı oyunculuğunu konuşturmaya devam ediyor.