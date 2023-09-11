Sitare Akbaş'ın cesur paylaşımı sosyal medyanın nabzını yükseltti! "Hepsi birbirinden seksi" Sosyal medya hesabından cesur karelerini yayınlayan Sitare Akbaş, görenleri büyüledi. Akbaş'ın karelerine hayranlarından beğeni yağdı.

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6 Ekim 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sitare Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Akasya Durağı dizisi sayesinde ünlenen Akbaş, Sen Çal Kapımı ile ününe ün katmayı başardı.

2021 yılında Ramo'da boy gösteren Akbaş'ın magazin gündemine düşmesi ise Murat Dalkılıç vesilesiyle oldu.

Hande Erçel'den ayrrıldıktan sonra asşkı Sitare Akbaş'ta bulan Dalkılıç, magazinin radarına girdi.

Bu aşk ile tanındıkça tanınan ancak şu sıralar yalnız olan Akbaş, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Akbaş'ın sosyal medya paylaşımlarına, Instagram takipçileri de kayıtsız kalamadı.

Güzelliğiyle büyüledi

Akasya Durağı'ndan sonra bir hayli değişen ve estetik ameliyat olan Akbaş, son pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü ismin paylaşımını beğenenler arasında Elçin Afacan, Hande Sarıoğlu ve Müjde Uzman da yer aldı.

Akbaş'a yorum yapan hayranları hem çok seksi hem de zaman geçtikte daha çok güzelleştiğini vurguladı.