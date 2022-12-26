Sivas güzeli İrem Sak tesettüre girdi, beğeni butonu çöktü! 'Tam Sivaslı oldun'

Oyuncu İrem Sak, rolü için başörtüsü taktı. Sak'ın tesettürlü hali, takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Aslen Çerkez kökenli olan ancak Sivas'ta dünyaya gelen oyuncu İrem Sak, bir süredir televizyon projelerinde yer almıyor.

Dijital yapımları tercih eden İrem Sak, son olarak Kuş Uçuşu dizisinde hayat verdiği "Müge" karakteriyle beğeni topladı.

Disney Plus'ta Gülse Birsel kaleme aldığı "Yılbaşı Gecesi" adlı filmde oynayacak olan İrem Sak, son görüntüsüyle şoke etti.

Tesettürlü hali beğenildi

36 yaşındaki güzel oyuncu, rol icabı kapandı.

Başörtüsü ile seyirci karşısına çıkan İrem Sak görenleri şoke etti.

Tesettürlü hali beğenilen İrem Sak'a "Çok yakışmış" "Şimdi Sivaslı oldun", "Sivas güzeli" yorumları geldi.