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    Sivilcelerini gösterdi! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bir makyajlı bir makyajsız paylaştı...

    Hamdi Alkan'ın 23 yaşındaki kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından doğal halini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 17:35
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    Sivilcelerini gösterdi! Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bir makyajlı bir makyajsız paylaştı...

    Hamdi Alkan'ın ilk eşi Canan Hoşgör'den olan kızı Zeynep Alkan, bir süredir yurtdışında yaşıyor.

    Hayat Bazen Tatlıdır, Arka Sıradakiler, Kırk Yalan gibi projelerde de rol aldıktan sonra eğitimine İtalya'da devam eden Alkan, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

    Her karesiyle adından söz ettirmeyi başaran Zeynep Alkan, yeşil gözleri, duru güzelliği ve gösterişli fiziği ile cesur pozlar veriyor.

    24 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

    Aradaki fark şoke etti

    Zeynep Alkan, makyajlı ve makyajsız halini takipçilerinin beğenisine sundu.

    Geçen aylarda yüzündeki sivilceler yüzünden problem yaşadığını belirten Alkan fotoğrafın altına, 'ikisi de' notunu düştü..

    Alkan'ı makyajsız ve sivilceli gören takipçileri ise destek mesajları yazdı.

    Sivilcelerini gösterdi! Hamdi Alkan ın kızı Zeynep Alkan bir makyajlı bir makyajsız paylaştı... #1

    Sivilcelerini gösterdi! Hamdi Alkan ın kızı Zeynep Alkan bir makyajlı bir makyajsız paylaştı... #2


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