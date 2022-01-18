Siyah-beyaz film gibi biraz... Masumlar Apartmanı Esra'nın sütyensiz kareleri sosyal medyayı yıktı!

Masumlar Apartmanı dizisinde oynadığı Esra karakteri ile adını duyuran Esra Ruşan, sosyal medyadan yayınladığı kareler ile dikkati çekti. Ruşan'ın sütyensiz pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, TRT ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı, yayınlanan her bölümüyle beğeni topluyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı dizide Esra Ruşan ise Esra karakterine hayat veriyor.

İnci'nin en yakın arkadaşı Esra olarak seyircinin hayatına giren ve oyunculuğu ile beğenilen Ruşan, adını geniş kitlelere duyurdu.

Herkes tarafından tanınmaya ve sevilmeye başlanan Esra Ruşan, sosyal medyayı ise bir hayli aktif kullanıyor.

Esra Ruşan sosyal medyadan yayınladığı karelere yeni hatta en iddialı olanlarını ekledi diyebiliriz.

ESRA RUŞAN'DAN CESUR POZLAR

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Esra' karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Esra Ruşan, üstsüz pozlarıyla dikkat çekti. Siya-beyaz olarak çektirdiği kareleri yayınlayan Ruşan, adeta sosyal medyayı yıktı.

Ruşan'ın paylaşımına, ''Güzelliğinden öldüm'', ''Ne kadar zarifsin'' ve ''Böyle olmaz, füze atsaydın'' gibi yorumlar yapıldı.

ESRA RUŞAN KİMDİR?

1983 yılında Kars'ta dünyaya gelen Esra Ruşan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

2006 yılında yer aldığı Arka Sokaklar dizisiyle oyunculuk ve ekran macerası başlayan başlayan Ruşan; Tatlı Küçük Yalancılar, Vatanım Sensin, Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda rol aldı.

Yönetmen Fatih Kızılgök ile evlenen Ruşan, bir kız çocuğu annesi oldu. Ruşan ve Kızılgök ise 2020 yılında boşandı.