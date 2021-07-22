Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit bu akşam TV'de! Siyah Giyen Adamlar 4 filmi konusu ve oyuncuları

2019 yılında gösterime giren Siyah Giyen Adamlar 4 filmi, bu akşam televizyon ekranlarından film severlerle buluşacak. İşte Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Siyah Giyen Adamlar serisinin dördüncü filmi olan Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit 4 filmi, bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarına geliyor.

Başrollerinde Chris Hemsworth ve Tessa Thompson'ın gibi başarılı oyuncuların yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray oturuyor.

Senaryosunu Matt Holloway ve Art Marcum'un birlikte kaleme aldığı aksiyon ve bilim kurgu türündeki film, heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekranlara kilitleyecek.

Peki Siyah Giyen Adamlar 4 filmi konusu nedir? Siyah Giyen Adamlar 4 oyuncuları kimlerdir? İşte Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit konusu ve oyuncuları...

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT FİLMİ KONUSU

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi konu ediyor.

Siyah Giyen Adamlar ne kadar genişlemişlerse kötü adamlar da bir o kadar artmıştır. Evren, herhangi birinin şekline girebilen bir uzaylı istilası ile karşı karşıya kalınca, ödüllü ajan H ile kararlı çaylak M birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren ikili, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturduğu, Tommy Lee Jones ve Will Smith'le özdeşleşmiş Men In Black'in spin-off olarak izleyeceğimiz filmin yapımcılığını Laurie MacDonald ve Walker Parkes üstleniyor.

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4: GLOBAL TEHDİT OYUNCULARI