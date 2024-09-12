Siyah Kalp'in Sumru'su Ece Uslu'nun eski hali... Siyah Kalp dizisinde rol alan oyuncu Ece Uslu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı.

Yağmur Dinç

Aslen İzmirli olan 1974 doğumlu oyuncu Ece Uslu, "İz Peşinde" ile kariyerine adım attı.

Akabinde Kara Melek, Zerda, Üç Kadın, Kızım Nerede?, Karagül gibi yapımlarla yıldızını parlatan Uslu, birçok projede yer aldı.

Şimdilerde ise Siyah Kalp dizisinde rol alan Ece Uslu, 50 yaşında girdi.

ESKİ TARZI GÜNDEM OLDU

Uslu'nun yıllara meydan okuyan güzelliği dikkat çekerken, eski haline de yorum yağdı.

Kısa saç modelleri ve genç kareleri ile beğeni toplayan Ece Uslu, yıllar içinde bambaşka bir tarza büründü.

İşte Ece Uslu'nun eski tarzı...