Siyah mı yoksa göbeğine kadar açık beyaz elbise mi? Burcu Esmersoy'u görenler tarafını seçemedi!

Siyah mı yoksa göbeğine kadar açık beyaz elbise mi? Burcu Esmersoy'u görenler tarafını seçemedi!

Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilen Burcu Esmersoy, verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekmeye ve hayranları tarafından yorum almaya devam ediyor.

2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burcu Esmersoy, Beşiktaş Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.

New York Üniversitesi'nde Hospitality, Tourism and Sports Management eğitimi alan Esmersoy, 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında Miss International seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu.

2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yapan güzel isim, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Sosyal medyaya yönelen ve Youtube kanalı açan Burcu Esmersoy, paylaşımları ve reklam anlaşmaları ile gündem oluyor.

Paylaştığı pozları ve aşkları ile sıklıkla gündeme getirilen güzel isim, güzel fiziğini ise spor yaparak koruyor.

Son olarak Berk Suyabatmaz ile evlenen ve kısa bir süre sonra boşanan Esmersoy, paylaştığı siyah elbiseli fotoğrafı ile olay oldu.

Burcu Esmersoy güzelliği

Paylaşımlarıyla sosyal medyada çokça ses getiren Burcu Esmersoy, bu kez siyah yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi.

Ünlü isim paylaşımına ise "Tost makinesi ile çekilmiş de olsa güzel bir gecenin anısıdır, koyalım" notunu düştü.

Esmersoy'un paylaşımına takipçilerinden "Elbise muhteşem,taşıyan daha da muhteşem", "Gözlerimi alamıyorum" gibi yorumlar geldi.

Beyaz elbisesi ile kıyaslayan bazı takipçileri ise seçim yapmakta oldukça zorlandı.Güzel ismin her haline yorum ve beğeni yağdı.