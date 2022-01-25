Siz onu bir de Instagram'da görün! Gönül Dağı'nın Çaycı Rıfat'ı pozlarıyla akılları aldı...

Siz onu bir de Instagram'da görün! Gönül Dağı'nın Çaycı Rıfat'ı pozlarıyla akılları aldı...

Gönül Dağı dizisinde Çaycı Rıfat karakterine hayat veren ve kalpleri kazanan Hüseyin Sevimli, Instagram pozları ile gündem oldu. Oldukça havalı pozlar veren oyuncu, dizinin hayranlarından beğeni aldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve kalpleri ısıtan Gönül Dağı, bozkırın içinde saklanan hikayeleri gün yüzüne çıkarıyor.

Farklı hikayeleri ile zaman zaman hüzünlü anlar yaşatan dizi, TRT'nin reyting rekorları kıran yapımlarından birisi oldu.

Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu ve Nazlı Pınar Kaya gibi genç aynı zamanda yetenekli isimleri buluşturan dizi, bazı karakterleri ise parlattı.

Bu karakterlerden birisi olan Çaycı Rıfat, duygusal hikayesi ve Meryem'e olan aşkı ile gönüllere yerleşti.

Hüseyin Sevimli'nin hayat verdiği Çaycı Rıfat karakteri, yaşadığı tüm zorlukları seyirciye geçirdi.

Bunun en önemli etkisi Sevimli'nin başarılı performansı olurken, genç isim sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi.

Yakışıklı oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını gören hayranları, beğeni ve yorum yapmadan geçmiyor.

ÇAYCI RIFAT'I BİR DE INSTAGRAM'DA GÖRÜN

Çaycı Rıfat karakterine hayat veren Hüseyin Sevimli, Instagram'ı aktif kullanan isimlerden değil. Çok nadir fotoğraf atan oyuncu, dizideki karakteri sayesinde adını genmiş kitlelere duyurdu.

Sosyal medya üzerinden bu sayede takipçisi artan oyuncu, yakışıklı kareleri ile dikkatleri çekti.

Hüseyin Sevimli'nin sosyal medya karelerine yorum ve beğeni gelirken, bazı hayranları aktif kullanmamasından şikayetçi oldu.

HÜSEYİN SEVİMLİ KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da doğan Hüseyin Sevimli, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde okudu.

Bu zamana kadar birden fazla projede yer alan Sevimli, ilk oyunculuk deneyimini Ferahfeza’da Kısmet karakteriyle yaşadı.