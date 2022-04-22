Skeçlerde görünmüyordu! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı ameliyat masasına yattı...

Skeçlerde görünmüyordu! Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı ameliyat masasına yattı...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin başarılı oyuncularından olan Ayşegül Yıldız'ın skeçlerde olmamasının nedeni ortaya çıktı. Estetik yaptıran Yıldız, son görüntüsüyle şaşırttı.

BKM mutfak imzalı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, yeni sezonda da eğlenceli anlara sahne oluyor.

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı ve uzun zamandır Eser Yenenler'in sunduğu komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, oyuncu kadrosuyla da başarıyı yakaladı.

Kadrosunda ayrılıklar yaşanan ve ardından yeni isimler dahil olan programa damga vuran isimlerden birisi de Ayşegül Yıldız oldu.

Aslen Artvinli olan oyuncu kameralar karşısına ilk olarak ‘Deliha’ isimli sinema filmi ile geçmiş ve filmde ‘Gelin’ karakterini canlandırdı.

Çok Güzel Hareketler 2 ekibiyle tanınan Yılmaz, performansı ve güzelliği ile seyircinin beğenisini kazandı.

Burnunu yaptırdı

Birkaç bölümdür skeçlerde yer almayan Ayşegül Yılmaz'ın programdan ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyordu.

Ayşegül Yılmaz, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinin merakını sona erdirdi.

Güzel oyuncu, burun estetiği için ameliyata girdi ve süresi vlogladı.

Instagram ve YouTube hesabından paylaşım yapan Ayşegül Yıldız'ın son hali, oldukça beğenildi.

Sevenlerinden ise "Çok güzel olmuş", "Güzeldin, daha da güzelleştin", "Yokluğunun nedeni belli oldu" gibi yorumlar geldi.