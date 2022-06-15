Konuk olduğu canlı yayında Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayosunu konuşurken bir anda kendi slip mayolu fotoğrafını gören Fatih Ürek, utandığını belirtti.

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, TV8'deki magazin programı olan 2. Sayfa'ya konuk oldu.

Programda ünlü isimlerin yaz tatilleri üzerine konuşulurken konu, Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayosuna geldi.

O esnada Kaygılaroğlu'na yorum yapan Ürek, canlı yayında bir anda kendisinin slip mayolu pozunu görünce ne yapacağını bilemedi.

"Fok balığı gibiyim"

Şimdilerde slip mayo giymediğini ve bu durumdan utandığını söyleyen Ürek, ekranda kendi pozunu görünce "Rezil! Utandım, kaldırın şunu. Fok balığı gibiyim orada. Balina... Bir de karnımı içeri çekmişim. Bu fotoğraf ameliyat olmadan önce çekilmişti. Yaklaşık 10 sene önce." dedi.

Ürek'in canlı yayındaki tepkileri ise sunucuları gülme krizine soktu.

Slip mayolu fotoğrafını gören Fatih Ürek, utandığını söyledi VİDEO

