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    SMA'lı oğlu için toplanan parayla sefa sürdü: Gözaltına alındı

    SMA'lı oğlu için toplanan parayla sefa sürdü: Gözaltına alındı

    SMA'lı oğlu için toplanan bağış paralarını lüks yaşamında kullanan annenin çocuğunu hayata bağlayan fişi çekmeye teşebbüs ettiği iddia edildi. İtirafların ardından gözaltına alındı.
    • 11.12.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 09:33
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    Star TV ekranlarında yayınlanan Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında, izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

    Son zamanlarda SMA hastaları için toplanan bağış paraları sık sık gündem oluyor.

    Dolandırıcıların hedefinde olan bağış paraları bu kez bir annenin lüks yaşamına harcandı.

    Olay canlı yayında işlendi.

    167 bin dolar birikti

    SMA hastası olan 4 yaşındaki Mustafa Yağız Gülmez'in tedavi olması adına Antalya'da izinsiz yardım kampanyası başlatıldı.

    Yardım sürecinde baba Gökhan Gülmez, dolandırıcılık suçundan cezaevine girerken, anne Didem Gülmez'in oğlu için açtığı hesapta ise 167 bin dolar (3 milyon 100 bin lira) para birikti.

    SMA'lı oğlu için toplanan parayla sefa sürdü: Gözaltına alındı ViDEO

    SMA lı oğlu için toplanan parayla sefa sürdü: Gözaltına alındı #1

    Hayatını kaybetti

    Yardım toplanmaya devam ederken küçük Mustafa 21 Haziran 2022'de hayatını kaybetti.

    Yağız'ın ölümü sonrası ortaya çeşitli iddialar atıldı.

    SMA lı oğlu için toplanan parayla sefa sürdü: Gözaltına alındı #2

    Yardım paralarıyla yasak aşk yaşadı

    Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına başvuran Ayten Keser isimli bir kadın, Didem Gülmez'in kocasıyla yasak aşk yaşadığını ve bağış paralarıyla sefa sürdüklerini öne sürdü.

    Güler, hesapta toplanan bağış paralarını oğlu için kullanmak yerine lüks araçlar satın alıp oto galerisi ve oto yıkama servisi açmak için kullandığı iddialar arasında yer aldı.

    SMA lı oğlu için toplanan parayla sefa sürdü: Gözaltına alındı #3

    Oğlunun fişini çekme teşebbüsünde bulundu

    Öte yandan anne Didem Gülmez'in 4 yaşındaki SMA hastası çocuğunu hayata bağlayan fişi çekme teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

    Canlı yayında gözaltı

    Art arda gelen iddiaların ardından cani anne stüdyoda her şeyi itiraf etti ve bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri suçlanan anneyi canlı yayında gözaltına aldı.

    SMA lı oğlu için toplanan parayla sefa sürdü: Gözaltına alındı #4

    SMA lı oğlu için toplanan parayla sefa sürdü: Gözaltına alındı #5

    SMA lı oğlu için toplanan parayla sefa sürdü: Gözaltına alındı #6


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