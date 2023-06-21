Şöhretten eser kalmadı! Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça bakın şimdi ne yapıyor... 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Bacaksız' karakteriyle özdeşleşen Tuncay Akça'nın son hali sevenlerini şaşırttı.

Hababam Sınıfı, Türk sinemasına unutulmaz karakterler kazandırdı.

Seride sevilen isimlerden biri de "Bacaksız" oldu.

Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ını Tuncay Akça canlandırdı.

Film setine arkadaşının ısrarıyla gittiğini aktaran Akça, "Ayakkabı boyarken bir kahkaha attım. Kahkaham tesadüf oraya monte oldu ama hiç hikayeyle, senaryoyla alakası olmayan bir olaydı. Rahmetli Ertem (Eğilmez) ağabey orada gülmemi keşfetti. Tesadüfen bir kahkahamızla girdik." dedi.

"Abi, siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" repliğiyle hafızalara kazınan Akça, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Müdür oldu

Son olaran Menajerimi Ara dizisine konuk olan oyuncu, bakın şimdilerde ne yapıyor...

Hababam Sınıfı'nın "Bacaksız" lakaplı öğrencisi Tuncay Akça, Bakırköy'de bir köftecide müdür olarak görev yapıyor.

Siyasetle de ilgilenen Akça, aynı zamanda "Bir Gülücük Hikayesi" adlı kitabını da okurlarıyla buluşturdu.