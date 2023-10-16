Şok edecek yeni iddia! Metin Akpınar'ın bir de oğlu mu var? Evlilik dışı 3. çocuk iddiası.. Geçtiğimiz günlerde evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkan usta oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı bir de oğlu olduğu iddia edildi?

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82 yaşındaki usta oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemini sarsmıştı.

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ikiz kızları olduğu ortaya çıkmış ve sosyal medya bu haber ile çalkalanmıştı.

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adında ikizleri olduğu 35 yıl sonra ortaya çıktı.

Konu hakkında açıklama yapan Akpınar "36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler" sözleriyle iddiaları kabul etmişti.

Göksel Özdoğdu ile 62 yıllık bir evliliği bulunan Metin Akpınar'ın bu evliliğinden çocuğu bulunmuyor.

Metin Akpınar'ın yıllar önce yaşadığı bir ilişkiden ikiz kızları olduğu haberi gündemdeki yerini korurken ortaya atılan yeni bir iddia duyanları şok etti.

Bir de oğlu var iddiası

Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar'ın bir tane de oğlu olduğu iddia edildi. Akpınar'ın bir oğlu olduğu iddiası bomba etkisi yarattı.

Sanatçı Onur Akay'ın bu iddiası duyanları şok etti. Konu hakkında açıklama yapan Onur Akay şu ifadelere yer verdi;

"Metin Akpınar’ın 1984 doğumlu bir de oğlu olduğu senelerdir yakın çevresinde konuşuluyor. Şu anda 39 yaşında olan ve iki isimli olan oğlunun göbek adı da Metin ve Almanya’da yaşıyor. Genç Metin’i büyüten aile Genç Metin'in Metin Akpınar’a babalık davası açmasını istiyor.