Hüseyin Topuz
“Kendime layık damat bulamıyorum” diyerek kendi kendine düğün yaptığı video ile tanınan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.
İstanbul Sultanbeyli'de bulunan evinin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Kübra Aykut'un intihar ettiği iddia ediliyor.
Kübra Aykut'un ölüm haberi sosyal medyada gündeme oturdu. Ünlü ismin sevenleri yasa boğuldu.
Hayatını kaybeden Kübra Aykut ölmeden 6 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Enerjimi topladım ama kilomu toplayamıyorum. 44 kiloya düştüğümü gördüm. Her gün bir kilo geriye gidiyorum.” ifadelerine yer vermişti.