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Şok eden ölüm! Tiktok fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybetti!

Şok eden ölüm! Tiktok fenomeni Kübra Aykut hayatını kaybetti! “Beni hak eden yok” diyerek kendi kendine düğün yaptığı görüntüler ile tanınan Tiktok fenomeni Kübra Aykut İstanbul Sultanbeyli’de 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.