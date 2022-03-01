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    Şok gazetesi yayın hayatına son verdi

    ŞOK gazetesi 21 yıllık basılı yayın hayatına, yüksek maliyetler nedeniyle son verdiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 11:14
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    Şok gazetesi yayın hayatına son verdi

    Yazılı basına bir yayın kuruluşu daha veda etti...

    Şok gazetesi 21 yıllık basılı yayın hayatına, yüksek maliyetler nedeniyle son verdiğini açıkladı.

    Gazetenin dünkü sayısında ‘Veda ve teşekkür’ başlığıyla duyurulan haberde, “21 yıl boyunca halkı tutan korkusuz ve cesur haberleriyle yayın yapan Şok Gazetesi, yarından itibaren yayın hayatına son veriyor. Bundan böyle www.sokgazetesi.com.tr'de birlikteyiz. Teveccühünüz için sonsuz teşekkürler...” ifadelerine yer verildi.

    2002 YILINDA YAYINA BAŞLADI

    Şok gazetesi, 9 Ocak 2002 tarihinde Dinç Bilgin tarafından yayına başladı.

    Daha sonra Sabah gazetesi ile birlikte Turgay Ciner tarafından satın alınan gazete, 4 Nisan 2004'te ise ABC Medya’ya geçti.

    Şok gazetesi yayın hayatına son verdi #1


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