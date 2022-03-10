Şoke eden ayrılık! Survivor'da kim elendi, kim gitti? 9 Mart adaya veda eden isim...

Şoke eden ayrılık! Survivor'da kim elendi, kim gitti? 9 Mart adaya veda eden isim...

Survivor All Star 2022'de adaya vedan eden bir yarışmacı daha belli oldu. Acun Ilıcalı, "erken bir veda" dedi. Peki Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte 9 Mart akşamı yaşananlar...

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Survivor 2022 All Star'ın 16 Şubat'ta ekrana gelen son bölümünde eleme adayı olan Yasin, Birsen, Barış ve Mert arasında eleme heyecanı yaşandı.

Survivor'da halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı ve bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

Peki Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte 16 Şubat Survivor'a veda eden isim...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Mart sonundaki partiye kadar geçerli olacak oylama sonuçlarına göre Yasin, Birsen, Barış ve Mert arasından en az oyu alan Birsen yarışmaya veda etti.

Elendikten sonra açıklama yapan Birsen, "Umarım şampiyon gerçekten hak eden, sözünün eri biri olur. Meşalem sönüyor burada ama yine de çok güzel bir güneş benim için doğacak" ifadelerini kullandı.

"ERKEN AYRILDIN"

Birsen'le ilgili konuşan Acun Ilıcalı ise "Bu zamana kadar hiç söylemedim. Haberin yok ama çok takdir ettiğim bir yarışmacısın. Bir gün bile beni ya da ekipten birini üzmedin, bir sıkıntı çıkarmadın. Sen gerçek bir örneksin. Erken ayrıldığını düşünüyorum" dedi.

SURVİVOR BİRSEN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde Almanya, Berlin’de dünyaya geldi. Gurbetçi bir aileye mensup olan Birsen Bekgöz memleketi aslen Ankara’dır. Almanya doğumlu olduğu için çocukluğu Berlin’de geçmiştir. İlkokuldan önce Ankara’ya taşınmışlar.

Birsen Bekgöz lise eğitiminden sonra üniversiteyi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okumuştur. Üniversite çağına geldiğinde ailesinden habersiz spora başladı ve ardından hemen 2001 yılında A Milli Takım kadrosunda yer almayı başardı.

Hacettepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okurken milli takıma seçildi. 2004 yılından itibaren çeşitli Türkiye şampiyonlukları kazandı. Enkaspor sporcusudur.

Birsen Bekgöz, kısa mesafe koşucusudur. 2005 yılında Akdeniz oyunlarında 400 metrede bronz madalya kazandı. İslam oyunlarında ise altın madalya kazanmayı başarmıştır. 2004-2005 yılları 200 metrede, 2006 yılında 400 metre engellide, 2010 ve 2013 seneleri arasında 400 metre engellide birincilik elde etmiştir.

2004 yılında 400 metre engellide Cezmi Or kupasında altın madalya kazandı, İspanya'nın Almería kentinde düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları’nda 4x400 metre bayraklı yarışta bronz madalya kazanmıştır. İslam Oyunları’nda 4x100 metre bayrak yarışında altın, 4x400 metre engelli bayrak yarışında ise gümüş madalya kazandı.

Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda Sema Apak (Sema Aydemir) ve Derya Yıldırım'la birlikte koştukları 4x400'de ise mücadeleyi 3:43.61'le üçüncü sırada bitirdi. Ancak ikinci olan Fas takımının kulvar hatası yüzünden diskalifiye olması sebebi ile takımıyla gümüş madalya kazandı.

Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 3. İslami Dayanışma Oyunlarında 4x100 metre bayrak yarışında altın, 4x400 metre engelli bayrak yarışında ise gümüş madalya kazandı.

“Survivor 2018 All Star” ve "Survivor 2022 All Star" yarışmasına katıldı.