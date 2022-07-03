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    Şoke eden gerçek! MasterChef Danilo Zanna'nın göğsündeki dövme meğer...

    MasterChef yeni sezonda jüri koltuğunda yerini alan Danilo Zanna, özel hayatıyla da merak konusu. Danilo'nun göğsündeki dövmenin anlamı, izleyiciler tarafından sorgulanırken, herkesin ağzı açık kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 17:21
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    Şoke eden gerçek! MasterChef Danilo Zanna'nın göğsündeki dövme meğer...

    Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra hayatı değişen şef Danilo Zanna, Türkiye macerasına devam ediyor...

    Elin Oğlu programı ile ekranlarda yer almaya başlayan Danilo Şef, şimdilerde MasterChef'in sempatik jüri üyesi olarak ilgi görüyor.

    2012 yılında evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde boşandı.

    Çapkınlığı ile zaman zaman gündeme gelen Danilo, MasterChef 2022 sezonuyla ekranlarda yeniden yerini aldı.

    İzleyicilerin özel hayatıyla yakından ilgilendiği Danilo Zanna, göğsündeki dövme ile dikkat çekiyor. Dövmenin ne anlama geldiği, sık sık merak konusu oluyor.

    Danilo'nun Tibet dövmesi

    Birçok dövmesi bulunan Danilo Zanna, göğsüne oğlu Tibet'in adını kazıttı.

    Zeno Tibet Zanna, şimdilerde 9 yaşında ve YouTube'da içerikler üretiyor.

    Sevimliliği ile dikkat çeken Tibet, babasıyla kareleri ile beğeni topluyor.

    Şoke eden gerçek! MasterChef Danilo Zanna nın göğsündeki dövme meğer... #1

    Şoke eden gerçek! MasterChef Danilo Zanna nın göğsündeki dövme meğer... #2

    Şoke eden gerçek! MasterChef Danilo Zanna nın göğsündeki dövme meğer... #3

    Şoke eden gerçek! MasterChef Danilo Zanna nın göğsündeki dövme meğer... #4

    Şoke eden gerçek! MasterChef Danilo Zanna nın göğsündeki dövme meğer... #5

     


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