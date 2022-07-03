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- Şoke eden gerçek! MasterChef Danilo Zanna'nın göğsündeki dövme meğer...
Şoke eden gerçek! MasterChef Danilo Zanna'nın göğsündeki dövme meğer...
- Haber Merkezi
- 03.07.2022 - 17:21
Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra hayatı değişen şef Danilo Zanna, Türkiye macerasına devam ediyor...
Elin Oğlu programı ile ekranlarda yer almaya başlayan Danilo Şef, şimdilerde MasterChef'in sempatik jüri üyesi olarak ilgi görüyor.
2012 yılında evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde boşandı.
Çapkınlığı ile zaman zaman gündeme gelen Danilo, MasterChef 2022 sezonuyla ekranlarda yeniden yerini aldı.
İzleyicilerin özel hayatıyla yakından ilgilendiği Danilo Zanna, göğsündeki dövme ile dikkat çekiyor. Dövmenin ne anlama geldiği, sık sık merak konusu oluyor.
Danilo'nun Tibet dövmesi
Birçok dövmesi bulunan Danilo Zanna, göğsüne oğlu Tibet'in adını kazıttı.
Zeno Tibet Zanna, şimdilerde 9 yaşında ve YouTube'da içerikler üretiyor.
Sevimliliği ile dikkat çeken Tibet, babasıyla kareleri ile beğeni topluyor.