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Şoke eden gerçek! MasterChef Danilo Zanna'nın göğsündeki dövme meğer...

Şoke eden gerçek! MasterChef Danilo Zanna'nın göğsündeki dövme meğer...

MasterChef yeni sezonda jüri koltuğunda yerini alan Danilo Zanna, özel hayatıyla da merak konusu. Danilo'nun göğsündeki dövmenin anlamı, izleyiciler tarafından sorgulanırken, herkesin ağzı açık kaldı.