Şoke eden görüntüler! Kuşadası'nda salyangoz satıldı... Çin'i aratmadı Çin'in yeme düzeni eleştirilirken, Kuşadası'nda çekilen bir görüntü herkesi şaşırttı. Salyangoz satışı yapan bir kadın, görenlerin midesini bulandırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Çin'in yemek düzeni tüm dünya tarafından eleştiriliyor...

Özellikle koronavirüs salgınının Çin'den dünyaya yayılması, ciddi anlamada eleştiri konusu oldu.

Ancak Çinliler, yeme düzenlerini değiştirecek gibi durmuyor. Çin'den gelen görüntüler herkesin sinirini bozmaya devam ediyor.

Bu defa Kuşadası konuşuluyor

Çin'den gelen ilginç yeme görüntülerine bu defa Kuşadası eklendi. Kuşadası'nda bir kadının salyangoz sattığı görüldü.

Bardak bardak salyangoz satan kadın, yararlarını anlatmayı da ihmal etmedi.

O görüntüler sosyal medyada yayılırken kullanıcılar ise "Türkiye'nin geldiği durum bu olamaz" dedi.