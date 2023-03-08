ŞOKE EDEN İTİRAF! Sharon Stone 30 yıl sonra o gerçeği itiraf etti! "Çocuğumun velayetini kaybettim" Temel İçgüdü filmindeki erotik sahneleri hakkında açıklamalar yapan Sharon Stone, 30 yıl sonra şok eden bir itirafta bulundu.

1992 yılında yayınlanan 'Temel İçgüdü' isimli filmde canlandırdığı karakter ile döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Sharon Stone yıllar sonra yaptığı itiraf ile gündeme oturdu.

64 yaşındaki Amerikalı oyuncu şöhreti yakaladığı Temel İçgüdü filmindeki erotik sahneler hakkında yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti.

Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filmi ile dünya çapında bir şöhrete kavuşmuş ve en çok konuşulan kadın oyuncular arasına girmişti.

Ünlü oyuncu yıllar sonra yaptığı itiraf ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Oğlunun velayetini kaybettiğini açıkladı

Sharon Stone, 30 yıl sonra yaptığı açıklamada 'Temel İçgüdü' filmindeki erotik sahnelerden ötürü oğlunun velayetini kaybettiğini itiraf etti.

Sharon Stone yaptığı açıklamada "Çocuğumun velayetini kaybettim. Hakim çocuğuma, benim minik oğluma, 'Annenin seks filmleri yaptığını biliyor musun?' diye sordu. Bu, sistem tarafından uğradığım bir çeşit tacizdi. Benim, o filmi çeken biri olarak ne türden bir ebeveyn olduğumu sorgulamaya yönelikti" ifadelerine yer verdi.

Sharon Stone ayrıca "İnsanlar artık televizyonda çıplak dolaşıyorlar ve belki siz belki de saniyenin 16'da biri kadar beni çıplak gördünüz. Ama ben çocuğumun velayetini kaybettim" dedi.

Laird Vonne, Roan Joseph ve Quinn Kelly adında üç çocuğu bulunan Sharon Stone, oğlunun velayetini kaybetmenin kalbini kırdığını ifade etti.