Sol Yanım dizisi bitti mi, devam edecek mi? Sol Yanım neden final yaptı?

Sol Yanım dizisi bitti mi, devam edecek mi? Sol Yanım neden final yaptı?

Sol Yanım dizisi neden final yapıyor? Sol Yanım neden bitti? Soruları izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Cemre Baysel, Tolga Mendi'nin aldığı Sol Yanım dizisiyle ilgili detaylar..

Güçlü kadrosu ve hikayesi ile seyirci karşısına iddialı bir şekilde çıkan Sol Yanım, ekranlara veda kararı aldı. Beklenen reyting rakamlarını yakalayamayan dizi, 12. bölümle final yaptı.

Dizinin seyircileri Sol Yanım dizisi neden bitti, devam edecek mi? sorularına yanıt arıyor.

Uzun bir aradan sonra Denfe Samyeli'nin yer aldığı proje olan Sol Yanım, izleyicilerini de hayal kırıklığına uğrattı.

İşte Sol Yanım finaline dair merak edilen detaylar..

SOL YANIM DİZİSİ BİTTİ Mİ, NEDEN FİNAL YAPTI?

Genç ve güçlü bir kadroya sahip olan Sol Yanım, birbirine iki aşık Serra ve Selim'in etrafında gelişen olaylar silsilesini konu alıyor.

Cansel Elçin, Özge Yağız ve Tolga Mendi'nin yer aldığı Sol Yanım dizisi, sezonun iddialı yapımları arasında gösterilse de, istenilen başarıyı yakalayamadı.

Başrollerinde Tolga Mendi, Özge Yağız, Cansel Elçin, Defne Samyeli gibi isimlerin yer aldığı dizi, reyting hedeflerini karşılayamayarak 12. bölümde final kararı aldı.

Dizinin oyuncularından biri olan Cansel Elçin, konuyla ilgili açıklama yaptı ve kafaları karıştıran sorulara cevap verdi.

Elçin, final kararı alınan dizi için, "Çok güzel bir diziydi. Şu ana kadar en güzel ekiplerden bir tanesi ile çalıştım. Yönetmenlerimiz Serdar Gözelekli, Barış Yöş olsun ve yapımcı. Çok çok iyiydi. Partnerlerimle de çok iyi anlaştım. Üzgünüm" diye konuştu.