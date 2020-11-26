Sol Yanım dizisi hangi kanalda, saat kaçta? Sol Yanım dizi konusu ve oyuncu kadrosu

Sol Yanım dizisi hangi kanalda, saat kaçta? Sol Yanım dizi konusu ve oyuncu kadrosu

İlk bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan yeni dizi Sol Yanım, konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Birçok ünlü ismi buluşturan dizi Sol Yanım hangi kanalda, konusu nedir..

'Sevdiklerini zamansız kaybedenlerin bir tarafları hep eksik olur' sloganıyla başlayacak olan dizi Sol Yanım, konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Defne Samyeli'nin de oyuncu kadrosu içerisinde yer aldığı dizi Perşembe günleri diziseverlerle buluşacak olan Sol Yanım oyuncuları bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek. İşte diziyle ilgili tüm merak edilenler..

SOL YANIM KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği "Sol Yanım"ın yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor.

'Sol Yanım'; genç aşıklar Serra ve Selim'in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikayeyi ekrana taşıyacak.

Annesinin bakımıyla ilgilenmenin yanı sıra, lüks bir otelde çalışan ve özel bir üniversitede burslu okuyan Serra; genç yaşına rağmen büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kalmıştır.

Aynı üniversitede okuyan varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim ise derslerine olan ilgisizliği ve eğlence düşkünlüğü ile ailesinden ve özellikle babası İhsan Kutlusay'dan tepki görmektedir.

İşten çıkıp derse yetişmeye çalışan Serra, otelde yaşadığı bir olay sonucunda okula limuzinle giderek tüm bakışların üzerinde toplanmasına neden olur. Serra'nın ünü okulda hızla yayılırken, Selim'le tesadüfi tanışmaları ikisinin de yaşamlarını tümüyle değiştirecektir.

SOL YANIM HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sol Yanım dizisi her hafta perçembe günü Star TV ekranlarında 20.00'da izleyici ile buluşacak.

SOL YANIM OYUNCU KADROSU

Sol Yanım oyuncuları arasında: