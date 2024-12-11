Soli Özel kimdir? İlber Ortaylı ile tartışan Soli Özel'in biyografisi

Yağmur Dinç

'Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı' programında dün akşam gergin anlar yaşandı.

Programın diğer konuğu Soli Özel arasında çıkan tartışmanın ardından İlber Ortaylı stüdyoyu terk etti.

Tartışma akabinde "Soli Özel kimdir" merak konusu oldu.

Peki; Soli Özel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte bilgiler...

SOLİ ÖZEL KİMDİR

"Soli Özel" ismi, özellikle Türkiye'nin güncel siyasetini, dış ilişkilerini ve toplumsal gelişmeleri ele alan bir gazeteci ve akademisyen olarak tanınmaktadır.

Özel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nde eğitim almış ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek öğrenim görmüştür. Ayrıca New York Üniversitesi'nde (NYU) de eğitim almıştır.

Soli Özel, uzun yıllardır medyada yer alan bir isim olup, çeşitli yayın organlarında köşe yazıları yazmış ve televizyon programlarında yorumculuk yapmıştır.

Aynı zamanda ekonomi, uluslararası ilişkiler ve siyaset üzerine yaptığı analizlerle bilinir.

İLBER ORTAYLI-SOLİ ÖZEL TARTIŞMASI

'Suriye ve Irak Devlet olamadı mı?' konusu üzerine tartışılan yayında İlber Ortaylı'ya, Soli Özel'in "Deniz hanım konuşsun, konuşuyordu sözünü kestiniz" demesi üzerine Ortaylı sinirlendi.

Soli Özel'e tepki veren İlber hoca, "Bırakın bu konuşmayı böyle bir tartışma olmaz ben bırakıyorum. Her şeyin bir haysiyeti vardır. Geliyorsunuz tavrınızı koydunuz ortaya. Nereden geliyorsun talimat veriyormuşsun gibi oturuyorsun okuyorsun" diyerek yayını terk etti.